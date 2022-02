Ägyptens Fußball-Superstar Mohamed Salah hat zwei Tage nach der Niederlage im Finale des Afrika Cups das Training beim FC Liverpool aufgenommen. Ein Social-Media-Video der Reds vom Dienstag zeigt, wie der 29-Jährige den Trainingsplatz betritt.

Ägyptens Mohamed Salah ist bereits zurück in Liverpool (Foto: SID)

Wie Teammanager Jürgen Klopp am Dienstag auf der Vereinswebseite mitteilte, könnte der Stürmer eventuell gar am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky) im Premier-League-Heimspiel gegen Leicester City mitwirken. "Ja, ja. Sadio keine Chance, da er nicht einmal hier ist, aber Mo ja", sagte Klopp über Salahs Einsatzchancen.

Am Sonntag hatte Salah mit Ägypten das Endspiel um den Afrika Cup gegen Senegal und seinen Klub-Kollegen Sadio Mane 2:4 im Elfmeterschießen verloren. "Sadio fliegt, wenn es möglich ist, am Mittwochabend ab und kommt am Donnerstag hier an, aber er ist dann natürlich nicht im Spiel gegen Leicester dabei", so Klopp weiter. Mane hatte den Titelgewinn nach dem Finale mit der Mannschaft in seiner Heimat gefeiert.

Klopp lobte derweil beide Star-Stürmer für ihre Leistungen. "Ich denke, beide haben ein großartiges Turnier gespielt. Die Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet, ist absolut riesig und der Druck, der auf ihren Schultern lastet, ist absolut wahnsinnig", so Klopp: "Ich habe keine Ahnung, wie man sich in diesen Momenten fühlen muss, sie tragen so ziemlich ein ganzes Land."

SID