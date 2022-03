Knapp zwölf Wochen nach seiner Entlassung beim Bundesligisten RB Leipzig wird Jesse Marsch neuer Teammanager beim abstiegsbedrohten englischen Fußball-Erstligisten Leeds United. Wie der Klub am Montag mitteilte, tritt der US-Amerikaner die Nachfolge des am Sonntag gefeuerten Argentiniers Marcelo Bielsa an. Marsch (48) erhält in Leeds einen Vertrag bis Sommer 2025.

Jesse Marsch soll Leeds zum Klassenerhalt führen (Foto: SID)

Bielsa hatte seit dem 1. Juli 2018 bei Leeds gearbeitet und den Klub 2020 nach 16 Jahren zurück in die Premier League geführt. United schwebt mit nur 23 Punkten in Abstiegsgefahr. Am Samstag hatte das Team um den deutschen Nationalspieler Robin Koch 0:4 gegen Tottenham Hotspur verloren.

Marsch hatte in Leipzig die großen Fußstapfen des im vergangenen Sommer zu Bayern München abgewanderten Julian Nagelsmann nicht füllen können. Am 5. Dezember wurde er freigestellt, unter Nachfolger Domenico Tedesco arbeitete sich RB vom elften auf den mittlerweile vierten Platz vor.

SID