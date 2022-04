Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United will sein Stadion modernisieren. Das gab der Verein am Donnerstag auf seiner Website bekannt. Unter anderem soll die Kapazität des in die Jahre gekommenen Old Traffords erweitert werden. Aktuell fasst das Stadion 74.000 Zuschauer.

Old Trafford soll modernisiert werden (Foto: SID)

Die entsprechenden Pläne sollen von denselben Architekten erarbeitet werden, die bereits für den Bau des Stadions von Ligarivale Tottenham Hotspur verantwortlich waren, welches 2019 eröffnet wurde. Auch die Fans sollen in den Prozess involviert werden.

Das Old Trafford wurde 1910 eröffnet und ist eines der bekanntesten Stadien Englands. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Kapazität bereits durch mehrere Tribünenneubauten auf den heutigen Stand gehoben.

SID