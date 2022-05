Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat mit Humor auf die jüngsten Aussagen seines Kollegen Pep Guardiola von Manchester City reagiert, wonach die Öffentlichkeit den "Reds" den Meistertitel in der englischen Premier League wünsche. "Ich lebe in Liverpool. Hier wollen viele Leute, dass wir die Liga gewinnen, das ist klar. Aber selbst hier sind es wahrscheinlich nur 50 Prozent", sagte Klopp lachend vor dem Ligaspiel am Dienstag bei Aston Villa - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Auf der Saison-Zielgeraden folgen im Meisterkampf die "Psycho-Spielchen". Die Citizens haben derzeit 86 Punkte, die Reds 83.

Laut Guardiola (r.) steht ganz England hinter Liverpool (Foto: SID)

Guardiola hatte nach dem 5:0-Sieg gegen Newcastle United am Sonntag beim TV-Sender beIN Sports gesagt: "Jeder in diesem Land drückt Liverpool die Daumen, auch die Medien. Natürlich, weil Liverpool eine unglaubliche Geschichte in europäischen Wettbewerben hat. Aber nicht in der Premier League, die haben sie in 30 Jahren nur einmal gewonnen."

City hatte Liverpool durch den Sieg in der Tabelle distanziert, da Klopps Team am Samstag nur zu einem 1:1 gegen Tottenham Hotspur gekommen war. Spitzenreiter City (86 Punkte) hat drei Spieltage vor Schluss drei Zähler Vorsprung auf Liverpool.

Zu Guardiolas Aussage ergänzte Klopp: "Man sagt, was man sagt. Ich habe keine Ahnung, ob das Land uns unterstützt. Es ist nicht das Gefühl, das ich habe, wenn wir an anderen Orten spielen, es ist eher das Gegenteil."

Einen Tag nach dem FC Liverpool gastiert Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City in Wolverhampton - Mittwoch, 11. Mai, ab 21:15 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

SID