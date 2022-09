Nach dem Abschied vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat das England-Abenteuer für Sasa Kalajdzic denkbar schlecht begonnen. In seinem ersten Spiel für seinen neuen Klub Wolverhampton Wanderers gegen den vom Österreicher Ralph Hasenhüttl gecoachten FC Southampton (1:0) erlitt der österreichische Nationalspieler eine Kreuzbandverletzung im linken Knie. Nach Klubangaben soll sich der 25-Jährige am Montag einer Untersuchung bei einem Kniespezialisten unterziehen.

Sasa Kalajdzic verletzt sich am linken Knie

Kalajdzic war nach monatelanger Hängepartie kurz vor Transferschluss in die englische Premier League gewechselt. Er soll Stuttgart eine Ablöse in Höhe von zunächst 18 Millionen Euro bringen, dazu kommen Boni von bis zu sieben Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Kalajdzic erhielt bei den Wolves einen Fünfjahresvertrag plus einjähriger Option. Der Angreifer kam 2019 an den Neckar und hat für den VfB in 60 Pflichtspielen 24 Tore erzielt. Er war noch vor Wochen auch bei Bayern München und Borussia Dortmund im Gespräch.

