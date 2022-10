Riesen Aufregung beim Kracher FC Liverpool gegen ManCity. Taylor zückt Rot, Klopp muss die Trainerbank verlassen! Der deutsche Coach hatte nach einem nicht-gegebenen Foul an Salah seine Coaching-Zone verlassen und lautstark protestiert. Zu laut in den Augen des Schiedsrichters - und Klopp dreht daraufhin komplett am Rad, zeigt dem Schiedsrichter sogar kurz den Mittelfinger. Ligaportal.at hat die wichtigsten Szenen für dich im Video:

La raison du carton rouge de Jurgen Klopp 😭 pic.twitter.com/8JceateEVO — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 16, 2022

RED CARD FOR JURGEN KLOPP! #LIVMCI pic.twitter.com/pt55IajWsF — The Premier League Club (@TPLCSports) October 16, 2022

Auch Pep hatte mit den Zusehern seinen Spaß.