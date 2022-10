Er hat´s schon wieder getan...: Erling Haaland, der ehemalige Top-Torjäger vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund ist bei seinem neuen Klub Manchester City und in der Premier League weiterhin nicht zu stoppen und unaufhaltsam auf Torejagd. Die norwegische "Tormaschine" war wieder auf "Beutefang" und schnürte beim 3:1-Heimsieg der Citizens über Brighton & Hove Albion einen Doppelpack! Am Dienstag gastiert der 22-Jährige mit den Citizens in der Champions League bei seinem Ex-Klub BVB (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER)

"Magic Haaland": 22 Jahre - 22 Tore (bisher...)

Mit seinem Doppelpack (dem zweiten in der Liga, plus 3x Triplepack!) führt der 22-jährige Norweger mit 17 Treffern aus nur 11 Partien deutlich die Torschützenliste in der Premier League an. Gesamt brachte es Erling Braut Haaland durch seine fünf Tore in der Champions League damit wettbewerbsübergreifend bereits auf sensationelle 22 Tore in nur 14 Partien. Welche eine Quote!!!

Meister Manchester City um Teammanager Pep Guardiola liegt derzeit auf Rang 2 hinter Überraschungs-Spitzenreiter FC Arsenal London.

