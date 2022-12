Reece James fällt erneut verletzungsbedingt aus

Foto: AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Der englische Fußball-Nationalspieler Reece James muss nach der verletzungsbedingt verpassten WM in Katar den nächsten Rückschlag verdauen. Wie sein Klub FC Chelsea am Mittwoch mitteilte, fällt der Rechtsverteidiger bis zu einen Monat aus. Der 23-Jährige war am Vortag beim 2:0-Heimsieg in der Premier League gegen den AFC Bournemouth während der zweiten Halbzeit wegen einer Knieverletzung ausgewechselt worden.

"2022 war das bisher härteste Jahr", schrieb James nach der erneuten Zwangspause auf Twitter: "Es hat mich natürlich psychisch beeinflusst. Ich versuche gerade mit den Karten umzugehen, die mir ausgeteilt wurden."

Bereits im Oktober hatte sich James im Champions-League-Spiel gegen den AC Mailand (2:0) eine Knieverletzung zugezogen und war daraufhin vom englischen Teammanager Gareth Southgate nicht für die Endrunde im Wüstenstaat berücksichtigt worden.

© 2022 SID