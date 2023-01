Wie bereits seit Tagen spekuliert, ist es seit heute amtlich: Der FC Chelsea London hat sich bis Sommer die Dienste des 23-jährigen Portugiesen João Félix gesichert - und greift dafür "tief in die Tasche". Für das Leihgeschäft bis zum Saisonende überweist der aktuell "nur" Tabellenzehnte der Premier League laut Medienberichten 11 Mio. Euro an Atlético Madrid. Die "Blues" meldeten am Mittwoch Vollzug, Félix wird damit Teamkollege des deutschen Offensiv-Nationalspielers Kai Havertz. Ein anderer Angreifer, Pierre Aubameyang, könnte daraufhin im "Tausch" von Chelsa zu Atlético wechseln, wird spekuliert.

Vor wenigen Tagen am 8. Januar war João Félix noch in der spanisches Primera Division unterwegs mit Atlético Madrid gegen LaLiga-Leader FC Barcelona, seit heute trägt der 23-jährige Portugiese nun ganz blau bei den "Blues".

"Hoffe, dass ich helfen kann"

João Félix: „Chelsea ist einer der großartigsten Klubs der Welt und ich hoffe, dem Team helfen zu können, die Ziele zu erreichen. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein, und freue mich sehr, an der Stamford Brigde zu spielen.“

In 131 Pflichtpartien für Atletico Madrid erzielte der Angreifer 34 Tore (18 Assists) und wurde im übrigen auch mit einem Wechsel zu Chelseas Liga-Rivalen Manchester United und FC Arsenal London in Verbindung gebracht.

Der FC Chelsea, der im Champions League-Achtelfinale im Frühjahr auf Borussia Dortmund trifft, liegt in der Premier League nur auf Rang 10. Das Manko ist in der bisherigen Saison und nach dem Weggang von Timo Werner (zurück zu RB Leipzig) besonders die Offensive. In 17 Spielen stehen lediglich 20 Tore auf dem Konto.

Auch deshalb rüstet der Königsklassen-Gewinner von 2021 im Winter im großen Stil auf, ist der Portugiese bereits der vierte Zugang im Januar: Für Verteidiger Benoit Badiashile, Mittelfeldspieler Andrey Santos und Angreifer David Datro Fofana hatten die "Blues" schon zuvor rund 63 Millionen Euro ausgegeben.

Vertrag bei Atlético erst bis 2027 verlängert

Bemerkenswerte Randnotiz: João Félix, der im Juli 2019 von Benfica Lissabon für kolportierte 126 Mio. Euro zu Atlético wechselte, hatte bei den Spanienern seinen Vertrag gerade erst um ein Jahr bis 2027 verlängert, wie der Klub mitteilte. Der extrovertierte Trainer Diego Simeone setzte auf den 28-maligen Nationalspieler Portugals jüngst jedoch erheer selten, zuletzt kam sein Schützling nur zu Kurzeinsätzen.

Bei der Winter-WM 2022 in Katar steuerte Félix für Portugal ein Tor und zwei Vorlagen zum Einzug ins Viertelfinale bei, wo dann Endstation war.

Ein Stürmer kommt aus Madrid - flieht ein anderer von London dorthin?

Durch die Verpflichtung von João Félix wird es demzufolge für einen anderen Angreifer der "Blues" enger für einen Stammplatz: Pierre-Emerick Aubameyang. Unter Trainer Graham Potter (47 Jahre) – hatte das Amt von Thomas Tuchel (49) übernommen – ist der 33-jährige Gabuner nicht erste Wahl.

Wie die englische „Daily Mail“ berichtet, könnte Aubameyang im Gegenzug den Platz von Félix bei Atlético einnehmen. Laut des Berichts soll der Deal unabhängig von den Félix-Verhandlungen geführt werden. Aber: Aubameyang soll nicht der einzige Ersatzkandidat auf der Liste vom 52-jährigen, argentinischen Atlético-Trainer Diego Simeone sein. Top-Kandidat ist demnach weiterhin Barças Memphis Depay.

Ein Engagement bei den „Colchoneros“ sei aber längst nicht die einzige Option in Spanien für den Aubameyang, ehemals Top-Torjäger von Borussia Dortmund. Laut „Daily Mail“ sollen gleich mehrere LaLiga-Klubs an ihm interessiert sein. Um welche es sich handelt, wird im Bericht allerdings nicht erwähnt.

Der Stürmer kennt die Primera Division bereits aus seiner Zeit beim FC Barcelona, kickte dort über ein halbes Jahr und erzielte in 24 Spielen 13 Tore. Anschließend zog es ihn im September vergangenen Jahres zum FC Chelsea auf die Insel. Dort lief es aber weniger erfolgreich. Bei 15 Einsätzen scorte der Routinier lediglich dreimal. Ob Chelsea ihn allerdings ziehen lässt, ist derweil noch unklar, so der Bericht.

'I want to play with happiness' - Joao Felix. 💬 pic.twitter.com/oIlOnbmvVt — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

Fotocredit: IMAGO/NurPhoto