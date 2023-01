SPOT AN! Ein Modellathlet ist der 1,98 Meter große Goalgetter ohnehin. Und im Fußball-Schweinwerferlicht befindet sich Erling Haaland auch bereits seit Jahren. Doch neuerdings wandelt der Norweger auf weiteren Wegen. Auf den Laufsteg begibt sich der Tor-Garant von Meister Manchester City und Führende der Torschützenliste der Premier League (21 Treffer) zwar (noch) nicht, doch beim Interview mit der britischen Ausgabe des Münchener Männermagazin GQ (Gentlemen’s Quarterly) übte sich der 22-Jährige bei der Gelegenheit gleich mal als Fotomodel und verriet weiters seine interessanten Entspannungs-Alternativen.

Erling Haaland omnipräsent - Mittelstürmer & Model

Haaland vertraut auf Yoga und versucht "nicht zu viel nachzudenken"

Gewohnt lässig präsentierte sich Erling Haaland beim "Show-Termin" mit dem Männer-Magazin. Cool wie schon in seiner Dortmunder und Salzburger Zeit (im Jänner 2019 kam Erling Haaland als 18-Jähriger zu RB Salzburg, erzielte für den österreichischen Serienmeister wettbewerbsübergreifend in einem Kalenderjahr in 27 Pflichtpartien 29 Treffer, um dann mit Neujahrsbeginn 2020 zum BVB zu wechseln).

Der Lifestyle-Liebhaber posierte in 4.300 Euro teurer Jacke und 2.300 Euro teurem Blazer mit offenem Haar und cool blickend für das Cover von "GQ, das auf dem Instagram-Account der britischen Ausgabe bereits erste Einblicke des Shootings gewährte.

Im Interview-Talk gab Erling Haaland dann seine Alltags-Rituale preis. Darunter Stressvermeidung und wie er Youngster durch Yoga seine innere Balance findet. Der im englischen Leed geborene Norweger wird zitiert: „Ich denke, es ist eine wirklich gute Sache, sich zu entspannen und zu versuchen, nicht zu viel nachzudenken. Denn Stress ist für niemanden gut. Das Konzept der Meditation besteht darin, zu versuchen, diese Art von Gedanken loszulassen. Es ist wirklich individuell, aber für mich hat es wirklich gut funktioniert.“

"Tue immer noch die gleichen Dinge wie mit 13"

Außerdem nannte der 23-fache Nationalspieler Norwegens, der für sein Land international bereits stolze 21 Treffer erzielte, seine persönlichen Idole, wie u.a. Zlatan Ibrahimovic, Robin van Persie, Jamie Vardy, Sergio Agüero, Lionel Messi und Mario Balotelli.

Dass Erling Haaland inzwischen selbst für viele Nachwuchs-Fußballer (und Fans sowieso) einen Idol-Status genieße, führt der Millenium-Geborene (21.07.2000) darauf zurück, dass er seinen Stil seit seiner Kindheit nicht geändert habe. „Ich versuche immer noch, genau die gleichen Dinge zu tun, die ich mit 13 in meiner Heimatstadt gemacht habe, ich mache immer noch genau die gleichen Läufe. Zeigen Sie Clips von mir mit 13, und Sie werden genau dasselbe sehen."

Gelassenheit gilt auch beim Thema "Druck" für den Manchester City-Mittelstürmer, der im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund für kolportierte 60 Mio. Euro in die Premier League und zum Klub von Team-Manager Pep Guardiola wechselte. Haaland: „Ich stehe gerne unter Druck, ich mag es, herausgefordert zu werden. Ich denke, ich wurde damit geboren, konzentriert zu sein, bereit zu sein, entspannt im Kopf zu sein.“

33 Tore in 30 Saisonspielen

Tore am Fließband, die der 1,95 Meter große Sturmtank seit seiner Salzburger Zeit in Serie produziert bestätigen neben dem speziellen Talent sein Erfolgsrezept. Seit seinem Wechsel aus Deutschland auf die Insel zu den "Citizens" scorte Erling Haaland wettbewerbsübergreifend und plus Nationalteam in 30 Saisonspielen stolze 33 Mal.

Darunter für Manchester City 21 Mal in der Premier League und 6 Mal in der Champions League-Gruppenphase sowie in der UEFA-Nations League-Gruppe B 6 Mal in 6 Spielen für Norwegen.

Wiedersehen mit Ex-Coach Marco Rose und "Rote Bullen-Logo"

Im Champions League-Achtelfinale geht es für den ehemaligen Salzburger Roten Bullen übrigens gegen die Roten Bullen aus Leipzig mit Haalands-Excoach Marco Rose. Hinspiel am Mittwoch, 22.02.2023, in der Red Bull Arena in Leipzig.