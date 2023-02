Conte fühlt sich nach seiner Operation gut

Teammanager Antonio Conte (53) vom englischen Fußball-Topklub Tottenham Hotspur hat den operativen Eingriff und die Entfernung seiner Gallenblase am Mittwoch gut überstanden. "Die Operation ist gut verlaufen, und es geht mir bereits besser. Jetzt muss ich mich erholen, ich will so bald wie möglich wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz sein", schrieb der Italiener auf Instagram.

Er dankte für die zahlreichen Genesungswünsche, die er erhalten habe. Conte litt wegen einer Gallenblasenentzündung an starken Bauchschmerzen, wie der Tabellenfünfte der englischen Premier League mitgeteilt hatte.

