Die Karriere von Southgate wird zum Theaterstück

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Vom Elfmeter-Drama 1996 bis zum Heim-Finale 2021: Der Weg von Gareth Southgate vom EM-Deppen bis hin zum gefeierten Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft kommt ins Theater. Das Stück "Dear England" des Dramatikers James Graham ist nach einem offenen Brief benannt, den Southgate 2021 an die englischen Fans schrieb, und soll im Juni im National Theatre aufgeführt werden.

"Ich denke, was in den letzten sechs Jahren mit der englischen Fußballnationalmannschaft der Männer passiert ist, ist wirklich außergewöhnlich", sagte Graham der BBC: "Es hat im Hintergrund gesummt, aber wir fangen erst jetzt an, Gareths sanfte Revolution wirklich zu verstehen."

Das Stück ist inspiriert von Southgates Weg, nachdem er im Halbfinale der EM 1996 zu Hause im Wembley-Stadion gegen den späteren Sieger Deutschland einen Elfmeter verschoss. "Was es zu einem Shakespeare-Moment macht, ist die Tatsache, dass er in dem Moment, in dem er den Elfmeter verschoss, das ganze Gewicht der Geschichte, den Druck und die Erwartungen spürte", sagte Graham: "22 Jahre später ist er derjenige, der den Elfmeterfluch für die englische Fußballmannschaft bricht und es ihr ermöglicht, zum ersten Mal ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen." Im Achtelfinale gegen Kolumbien.

Southgate hatte die Three Lions nach der enttäuschenden EM 2016 übernommen, der ehemalige Verteidiger führte sein Team anschließend bei der WM 2018 ins Halbfinale, bei der EM 2021 sogar ins Finale. Bei der WM in Katar scheiterte England zuletzt an Frankreich im Viertelfinale.

Das Theaterstück behandelt auch einige der "Geister und Dämonen" von Southgates Amtszeit, darunter die rassistischen Beschimpfungen, denen Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka ausgesetzt waren, nachdem sie im verlorenen Finale von 2021 ihre Elfmeter verschossen hatten.

