Nach 19 Jahren hat der FC Arsenal London in dieser Saison mal wieder die Chance in der englischen Premier League den Meistertitel zu erringen und in die Phalanx vom heutigen Gegner ManCity einzubrechen. Die "Gunners" (75 Punkte) sind die Gejagden, führen seit Monaten die Tabelle an und liegen nach 32 Spielen 5 Punkte vor dem amtierenden Meister Manchester City (70). Das Team von Pep Guardiola und Top-Torjäger Erling Haaland hat allerdings zwei Spiele weniger und empfängt den Liga-Leader heute zum Top-Spiel im heimischen Etihad Stadium. Ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Macht Erling Haaland im Gipfeltreffen gegen die Gunners den Unterschied?

Foto: AFP/SID/OLI SCARFF

Im Gipfeltreffen auch Lehrmeister kontra Schüler

Seit Sommer 2019 ist Mikel Arteta Teammanager beim ruhmreichen FC Arsenal London (13x Englischer Meister, 14x Pokalsieger, 16x Englischer Superpokal-Sieger, 1x Gewinner des UEFA-Europapokal der Pokalsieger in 1994), nachdem der 41-jährige Spanier zuvor 3 Jahre Assistent von Pep Guardiola beim heutigen Gegner Manchester City war. Und gegen seinen Lehrmeister in der vergangenen Saison am 3. Spieltag eine extrem bittere Niederlage zu "verdauen" hatte beim 5:0 der Citizens gegen die "Gunners". Dennoch "adelte" Guardiola seinen Landsmann hernach und meinte, dass Arteta weit mehr als ein guter Trainer sei. "Wenn sie ihm vertrauen, dann wird er gute Arbeit leisten." Der 4-malige Meister-Macher von Manchester City lag goldrichtig. Guardiola - und seine ehemaliger Assistenztrainer ist nun ein arger Konkurrent um den Meistertitel in dieser Saison.

Im Duell zwischen ManCity und Arsenal geht es heute Abend um "BigPoints im direkten Duell des Führungs-Duos. Arsenal kommt als Tabellenführer mit 5 Punkten Vorsprung zum Verfolger, der allerdings 2 Spiele weniger absolviert hat. Obendrein hat das Arteta-Team nach 3 Remis in Serie "Boden verloren", respektive Punkte liegen lassen. Das Momentum spricht aktuell für Haaland & Co., die Anfang im Mai auch noch das Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid "vor der Brust haben".

Arteta: "Wird das unsere Saison definieren? Nein!"

Während man im Londoner Lager von Nervosität oder zu viel Druck nicht sprechen will. Arteta vor dem Match: "Es ist eher so, dass es in einigen Schlüsselmomente nicht für uns lief." Sollte Arsenal in Manchester nicht gewinnen, könnten die formstarken Cityzens mit zwei Siegen aus ihren Nachholspielen die Tabellenführung übernehmen. Verliert Artetas Team das direkte Duell, wäre das 5 Spieltage vor Saisonende vermutlich das Aus aller Meisterschaftsträume in London. Dann hätten es die Gunners nämlich nicht mehr selbst in der Hand. Arteta attackiert: "Wird das unsere Saison definieren? Nein!"

Einiges hat sich der Trainer nach eigener Aussage bei seinem früheren Lehrmeister Guardiola abgeschaut, den er schon beim FC Barcelona bewunderte. Arteta spielte damals in der 2. Mannschaft von Barça. Als Guardiola 2016 bei Manchester City anheuerte, war Arteta sein absoluter Wunschkandidat als Assistent.

"Ich mag keine Leute, die für mich arbeiten, sondern die, die für das Team arbeiten", sagte Guardiola mit Blick auf den Teamplayer Arteta. In zweieinhalb gemeinsamen Jahren bei City gewann das Duo zwei Meistertitel, den FA Cup und zweimal den Ligapokal.

Für Guardiola ist das heute Abend ein "Finale"

Arteta betonte die Freundschaft zu seinem "Lehrmeister" und sagte, die "Chemie stimme" einfach. Am Mittwochabend stehe ein "Finale" an, wie Pep Guardiola betonte. Ausgerechnet der Mentor könnte seinem einstigen Schüler nun dessen bislang größten Erfolg verwehren. Und die Bilanz spricht klar gegen Arteta, der mit Arsenal siebenmal gegen Guardiolas City verlor und nur einmal gewann. Eine achte Niederlage wäre besonders schmerzhaft.

Auch das Hinspiel in London gewann ManCity. Mit 3:1 nach Toren von de Bruyne, Grealish und Haaland. Saka scorte per Elfer (42.) zum 1:1-Pausenstand.

