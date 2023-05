Julian Nagelsmann wird nach übereinstimmenden Medienberichten in England nicht Trainer beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Das berichteten am Freitagabend unter anderem Sky und BBC. Der 35-Jährige galt seit seiner überraschenden Entlassung beim FC Bayern München als Wunschlösung der Nord-Londoner, die nach einer turbulenten Saison mit drei Trainern um den Einzug in den europäischen Wettbewerb zittern.

Tottenham Hotspur: Julian Nagelsmann wird nicht Trainer

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

In den Gedanken der Klubverantwortlichen soll Nagelsmann für den sportlichen Neustart der Spurs jedoch keine Rolle mehr spielen. Die größten Chancen auf den Trainerposten bei den Spurs werden nun neben Interimstrainer Ryan Mason dem ehemaligen Hamburger Vincent Kompany sowie Leverkusen-Trainer Xabi Alonso eingeräumt.

Laut ESPN ist auch Bo Svensson, derzeit Trainer in Mainz, ein Kandidat.

© 2023 SID