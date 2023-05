Gündogan spendet an seine ehemalige Schule

Nationalspieler Ilkay Gündogan engagiert sich erneut sozial in seiner alten fußballerischen Heimat. Der Kapitän des englischen Meisters Manchester City finanziert durch eine großzügige Spende ein Projekt zur Begrünung des Geländes an der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg. Dort machte der 32-Jährige 2011 sein Abitur, beim Club startete er zugleich seine erfolgreiche Profikarriere.

Mit Nürnberg und der Schule blieb Gündogan stets verbunden, er engagierte sich immer wieder für verschiedene Projekte. "Ich denke sehr gerne an meine Nürnberger Zeiten zurück und bin auch heute noch mit sehr vielen Personen von damals im regelmäßigen Austausch", sagte Gündogan über seine "glücklichste Zeit" als Profi.

Schulleiter Harald Schmidt, sein früherer Lehrer, erzählte ihm von der geplanten Modernisierung - und Gündogan half. Er möchte "zu einer noch grüneren Schule beitragen". Im Rahmen eines Schulprojekts wurde zunächst der Innenhof von Schülerinnen und Schülern neu bepflanzt, um einen bunten Lebensraum für Insekten zu schaffen. Dies soll einen Beitrag zur Umwelterziehung leisten. Für Motivation sorgte eine Videobotschaft von Gündogan.

