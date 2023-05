Er ist zweifellos in vieler Munde, ob bei Fußball-Fans oder weniger Interessierten für das runde Leder: Erling Haaland. Sowohl beim FC Red Bull Salzburg (2019) als auch Borussia Dortmund (Jänner 2020 - Juli 2022) sowie seit vergangenen Sommer bei Manchester City ist ein Haaland-Hype. Der 22-jährige Norweger liefert Tore am Fließband, ist eine wahre Angreifer-Attraktion und schillernde Figur obendrein. Doch es gibt auch Schattenseiten, verriet der Blondschopf, der auf seinem Instagram-Kanal Millionen Follower hat, jüngst in einem Interview und gab tiefe Einblicke.

Hype um den wohl derzeit besten Stürmer der Welt: Erling Haaland

Foto: AFP/SID/OLI SCARFF

Sprungbrett FC Red Bull Salzburg für Erling Haaland

Am 1. Jänner 2019 verließ Erling Braut Haaland den norwegischen Klub Molde FK, um in die große Fußball-Welt zu starten. Für den damals 18-jährigen Norweger folgte innerhalb weniger Jahre ein kometenhafter Aufstieg mit Jahr für Jahr Top-Tor-Quoten.

Beginnend beim FC Red Bull Salzburg, längst als Talentschmiede und per Super-Scouting bekannt bzw. Rohdiamten schleifend für die Deutsche Bundesliga und englische Premier League. In seinem Jahr 2019 beim österreichischen Serienmeister erzielte der Ausnahme-Torjäger und klassische Mittelstürmer in 27 Pflicht-Partien 29 Treffer, darunter seine Premieren-Tore in der Champions League. Nach 1 Jahr in der Mozartstadt folgte mit Jänner 2020 der Wechsel ins Ruhrgebiet und zum Kultklub Borussia Dortmund.

89 Tore in 86 Partien für BVB

Auch beim BVB wurde der Blondschopf auf Anhieb Publikumsliebling. In seinen eineinhalb Jahren beim BVB scorte Erling Braut Haaland unglaubliche 89 Mal in 86 Pflichtpartien. Im Sommer 2022 ging es von Dortmund auf die Insel, seinem Geburtsland England (geb.: 21. Juli 2000 in Leeds) und zu Meister Manchester City.

Hier machte der 23-fache norwegische Nationalstürmer (21 Tore!) den nächsten (großen) Schritt, erzielte für die "Citizens" in 35 Premier League-Partien sage- und schreibe 36 Tore. Nach dem österreichischen Meistertitel mit RB Salzburg wurde der Torgarant nun auch mit Manchester City Englische Meister.

Und es winkt sogar das Triple. Am Samstag geht es im Finale gegen Stadtrivale Manchester United um den FA-Cup-Titel, ehe zwei Wochen darauf am Samstag, den 10. Juni, in Istanbul das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand ansteht - ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Den "Henkelpott" in die Höhe zu stemmen und die Königsklasse zu gewinnen, wäre der nächste Farbtupfer in seiner bisher großartigen, noch jungen Vita.

Sternstunde für "Komet" Erling Haaland am 17. September 2019: Gleich bei seiner Champions League-Premiere erzielte der damals 19-jährige Norweger beim 6:2-Heimsieg des FC Salzburg vs. KRC Genk 3 Tore, alle in Halbzeit 1 (Pausenstand: 5:1). In seither bisher 29 Partien in der Königsklasse (6 für Salzburg, 13 für BVB und 10 für ManCity) scorte der Weltklasse-Torjäger stolze 35x! Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty.

Rekorde-Hamster Haaland

In der Haaland bereits u.a. folgende Rekorde stehen hat:

Erzielte die meisten Tore in einem Spiel bei einer FIFA U20-Weltmeisterschaft (9 Treffer). Erster Spieler der Champions League-Geschichte, der in seinen ersten 3 Spielen 6 Tore erzielen konnte (im Herbst 2020 für Salzburg) Erster Spieler der Bundesliga-Geschichte, der in seinen ersten 2 Spielen 5 Tore erzielen konnte (für den BVB im Frühjahr 2021). Der Marktwert von Erling Haaland steigt stetig, lag Ende letzten Jahres bei 170 Mio. € (Quelle: transfermarkt.at).

Doch der "Haaland-Hype" hat neben der Sonnen- auch eine Schattenseite. So verriet der 4-malige Fußballer des Jahres von Norwegen in einem Interview mit der Streaming-Plattform "Viaplay" folgendes: „Das Leben hat sich verändert. Ich kann nicht mehr normal leben, das ist einfach so."

"Kann dazu führen, dass man zu viel nachdenkt"

Im Alltag versuche der 22-Jährige jedoch, sich nicht zu viel mit Fußball zu beschäftigen. „Ich denke, es kann dazu führen, dass man zu viel nachdenkt."

Der gallige Stürmer mit skandinavischer Urgewalt erweckt den Anschein, weiterhin ein bescheidener Junge und lege Wert darauf „ehrliche und nette Menschen“ um sich herum zu haben. Haaland scheint seinen in Salzburg praktizierten Lebensstil weiter beibehalten zu wollen.

