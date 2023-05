Jörg Schmadtke will sich offen lassen, ob er auch nach seiner "Probezeit" als Sportdirektor beim FC Liverpool arbeiten wird. "Am 1. Juni fange ich an. Wenn wir Gefallen aneinander finden, kann die Zusammenarbeit über die Transferperiode hinausgehen", sagte der langjährige Bundesliga-Manager bei Sport1.

Schmadtke ist vorerst nur für den Transfersommer da

Foto: FIRO/FIRO/SID

Deutsches Duo soll FC Liverpool wieder an Europas Spitze führen

Zunächst ist der Vertrag auf 3 Monate begrenzt, in dieser Zeit soll Schmadtke mit Teammanager Jürgen Klopp den Umbruch beim englischen Fußball-Traditionsklub vorantreiben. Nach dem Verpassen der Champions League ist der Auftrag klar: Gemeinsam sollen die beiden Deutschen die Reds wieder an Europas Spitze führen.

Zu Klopp hat Schmadtke (noch) kein inniges Verhältnis. "So eng sind wir gar nicht miteinander. Wir waren zur selben Zeit in der Bundesliga. Er als Trainer, ich als Sportdirektor, da kennt man sich. Ich kenne seinen Berater Marc Kosicke besser", sagte der 59-Jährige.

Kosicke habe Schmadtke auch als möglichen Nachfolger von Julian Ward bei den Reds ins Spiel gebracht. Der Berater pflege "mit den Eignern des FC Liverpool einen guten Austausch", sagte Schmadtke.

