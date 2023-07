Der neue Teammanager von Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, hofft trotz des heftigen Werbens vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auf einen Verbleib von Superstar Harry Kane. "Harry ist bereits Teil der Geschichte dieses Fußballklubs", sagte der Australier am Montag auf einer Pressekonferenz: "Er ist einer der besten Stürmer der Welt, und ich möchte, dass er sich hier beteiligt."

Tottenham-Coach hofft auf Kane-Verbleib

Foto: AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Postecoglou hofft dabei auch auf seine eigene Überzeugungskraft. "In meinen Gesprächen mit ihm wird es darum gehen, diesen Verein erfolgreich zu machen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das auch will", betonte der 57-Jährige. Kane (29) gilt beim FC Bayern als absolute Wunschlösung für die Stürmerposition, am Montag sollen die Münchner über 80 Millionen Euro plus Boni für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft geboten haben.

Laut Medienberichten hat Tottenham jedoch auch dieses Angebot abgelehnt. Eine Zusicherung, dass Kane bei Tottenham bleiben wird, habe Postecoglou jedoch nicht erhalten. "Ich würde auch keine erwarten", sagte er: "Bei solchen Dingen kann man nie mit Sicherheiten aufwarten. Was ich im Moment weiß, ist, dass Harry Teil dieser Mannschaft ist und sich darauf freut, zurückzukommen."

© 2023 SID