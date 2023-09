Hat gut lachen: LFC-Coach Jürgen Klopp

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat den Anschluss an die Tabellenspitze der englischen Premier League gewahrt. Am Sonntagmittag gewannen die Reds an der heimischen Anfield Road mit 3:1 (1:1) gegen West Ham United.

Derweil ließ der FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz Punkte liegen. Im London-Derby gegen Tottenham Hotspur kam der Vizemeister zu einem 2:2 (1:1). Überraschungsteam Brighton & Hove Albion schlug ohne Nationalspieler Pascal Groß den AFC Bournemouth mit 3:1 (1:1) und rückte auf den dritten Platz vor. Der kriselnde FC Chelsea verlor derweil sein Heimspiel gegen Aston Villa in Unterzahl mit 0:1 (0:0).

Ein von Mohamed Salah verwandelter Foulelfmeter (16.) eröffnete die Partie für Liverpool, bevor Jarrod Bowen (42.) noch vor der Pause ausglich. Darwin Nunez (60.) und Diogo Jota (85.) sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Damit klettern die Reds auf den zweiten Platz hinter Meister Manchester City, der am Samstag den sechsten Ligasieg im sechsten Spiel feierte.

Arsenal ging im Derby durch ein Eigentor von Cristian Romero (26.) und Bukayo Saka (53., Handelfmeter) zweimal in Führung. Heung-Min Son (42., 55.) glich jeweils aus.

