Der FC Liverpool, in der UEFA-Europa League in einer Gruppe mit LASK Linz, hat das 243. Merseyside-Derby gewonnen und zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gewann am Samstag gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) und zog damit an Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal und Triple-Gewinner Manchester City vorbei. Das Trio kann aber im Verlauf des Wochenendes die "Reds" wieder überholen.

Salah schießt Liverpool zum Sieg

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Am Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte sah Evertons ehemaliger englischer Nationalspieler Ashley Young (37.) die Gelb-Rote Karte. In Überzahl erhöhten die Gastgeber den Druck und belohnten sich in der Schlussviertelstunde: Einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelte Mohamed Salah (75.) zur verdienten Führung, in der Nachspielzeit sorgte der Ägypter mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+7).

