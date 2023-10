Die Premier Leauge würdigt den Weltmeister von 1966

Vor allen Premier-League-Spielen am Wochenende wird es einen Applaus für die verstorbene englische Fußball-Legende Bobby Charlton geben. Die Liga möchte damit Charltons "Beitrag zum Spiel" und "das Leben einer wahren Fußballgröße" würdigen. Darüber hinaus werden alle Spieler und Schiedsrichter als "Zeichen des Respekts" schwarze Armbinden tragen.

Bereits am letzten Spieltag hatte unter anderem Manchester United der Vereins-Ikone mit einer Schweigeminute gedacht.

Bobby Charlton verstarb am 21. Oktober im Alter von 86 Jahren. Sein größter Erfolg war der Weltmeister-Titel 1966 im eigenen Land, im selben Jahr wurde er auch zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

Der 10. Premier-League-Spieltag beginnt am Freitagabend (21.00 Uhr) mit der Partie Crystal Palace gegen Tottenham Hotspur. Manchester United tritt am Sonntag (16.30 Uhr) in Old Trafford zum Derby gegen Manchester City an.

