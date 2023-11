In einem mitreißenden Duell zwischen Tottenham Hotspur und Aston Villa setzte sich am 13. Spieltag der Premier League der Gast spektakulär mit 2:1 durch und kletterte damit auf den beeindruckenden 4. Tabellenplatz. Die Partie war von Anfang an ein emotionales Auf und Ab, das den Fans bis zur letzten Minute Hochspannung bot.

Dejan Kulusevski und Emerson Royal konnten gegen die Offensivbemühungen der "Lions" nichts ausrichten - Fotocredit: Imago Action Plus

Beide Teams suchten früh den Weg zum Tor - mit einem 1:1 ging es in die Pause

Das Spiel begann mit einem frühen Schlagabtausch, als Matty Cash von Aston Villa schon wenige Sekunden nach Beginn den Abschluss suchte, jedoch das Ziel verfehlte. Gleichzeitig verpasste Destiny Udogie von Tottenham Hotspur kurze Zeit später eine vielversprechende Einschussmöglichkeit. Die beiden Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die Partie zu dominieren.

In der 22. Minute sorgte Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur mit einem platzierten Schuss nach einer Ecke für den ersten Treffer des Spiels. Der gegnerische Torwart Martinez fand in ihm seinen Meister und die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht bis zum Halbzeitpfiff, denn in der Nachspielzeit gelang Pau Torres per Kopf aus wenigen Metern der Ausgleichstreffer. Das Tor wurde zunächst vom Videoassistenten überprüft, aber schließlich zählte es und die Mannschaften gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff: Son hadert mit Schiedsrichter Jones und dem Abseits

Die zweite Halbzeit begann intensiv und das Team aus Birmingham zeigte seine Entschlossenheit, das Spiel zu gewinnen. Trotzdem hatte die Heimmannschaft durch Son in der 50.Minute die erste große Gelegenheit nach Wiederanpfiff. Neun Minuten später traf er dann tatsächlich das Tor, Schiedsrichter Jones gab den Treffer wegen Abseits jedoch nicht.

In der 61. Minute brachte Ollie Watkins den Ball links unten über die Linie und stellte auf 1:2. Eine entscheidende Vorlage von Youri Tielemans ebnete den Weg für diesen wichtigen Treffer. Die Spurs kämpften verbissen um den Ausgleich, konnten jedoch trotz einiger vielversprechender Chancen das Ruder nicht mehr herumreißen.

Die Schlussminuten waren von Dramatik geprägt, als Ollie Watkins und Boubacar Kamara für Villa sowie Brennan Johnson für Tottenham alles daransetzten, das Ergebnis zu beeinflussen, jedoch mit hochkarätigen Chancen scheiterten. In der 85. Minute verwehrte der Schiedsrichter Heung-Min Son einen weiterten Treffer wegen einer erneuten Abseitsposition. Am Ende behielt Aston Villa die Oberhand und sicherte sich den überraschenden Sieg mit einem knappen 2:1.

"The Claret and Blue Army" spielt eine unglaubliche Saison

Trainer Emery führte sein Team mit beeindruckender Effektivität durch das Spiel, obwohl Aston Villa nur 35% Ballbesitz hatte. Die taktische Raffinesse und die Fähigkeit, aus weniger Ballkontakten entscheidende Torchancen zu generieren, machen Aston Villa zu Recht zum Überraschungsteam der Saison.

Mit diesem Sieg rückt Aston Villa auf den 4. Tabellenplatz vor und liegt nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Arsenal. Die Fans können sich auf eine aufregende restliche Saison freuen, in der Aston Villa weiterhin für Furore sorgen könnte. Das Team hat bewiesen, dass es auch gegen Top-Gegner wie Tottenham Hotspur bestehen kann und den Traum von einer Spitzenplatzierung lebendig hält. Tottenham hatte am Sonntag nicht das Glück auf seiner Seite, tritt nächste Woche bei Manchester City an. Aston Villa spielt in Bournemouth.

LIVETICKER UND AUFSTELLUNGEN