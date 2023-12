Guardiola plant Meister-Titel ein

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Ein trotziger Pep Guardiola hat die vierte Fußball-Meisterschaft in Folge für Manchester City vorhergesagt. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir die Premier League wieder gewinnen, wenn sie mich fragen. Wenn wir das Niveau von Liverpool und Tottenham erreichen, dann sind wir nicht zu schlagen", sagte der Ex-Bayern-Coach.

Am vergangenen Sonntag waren die Citizens zu Hause gegen Tottenham Hotspur über ein 3:3 nicht hinausgekommen. In der Tabelle beträgt der Rückstand als Dritter auf Spitzenreiter FC Arsenal drei Punkte. Am Mittwoch spielen die Citizens bei Aston Villa (21.15 Uhr/Sky).

Dass sein Team derzeit vom Erfolgsweg in der Meisterschaft nach drei Unentschieden abgekommen ist, stört den Spanier nicht: "Nach drei Remis glauben die Leute nicht daran, aber wir werden es wieder schaffen. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, weil es noch kein Team geschafft hat."

Seine Mannschaft müsse es einfach besser machen als zuletzt, so Guardiola: "Da, wo ich herkomme, habe ich gelernt, dass man besser als der Gegner sein muss, um zu gewinnen. Wir müssen um einiges besser werden, wir dürfen keine Chancen oder Gegentore zulassen."

