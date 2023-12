Mohamed Salah (Mitte) erzielt den Ausgleich für den FC Liverpool.

Tabellenführung für den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp dank der Schützenhilfe von Aston Villa: Der Klub aus Birmingham setzte sich am Samstagabend mit 1:0 (1:0) gegen den FC Arsenal durch. Die Gunners mit Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf verloren die Spitzenposition an die Klopp-Mannschaft, die zuvor beim 2:1 (0:0) bei Crystal Palace einen schwer erkämpften Dreier eingefahren hatte. Es war der 15. Heimsieg in Folge für die Villans in der Premier League.

Der Schotte John McGinn (7.) schoss auf Vorarbeit des Ex-Leverkuseners Leon Bailey das Siegtor für Villa. Schon unter der Woche hatte der Tabellendritte mit 1:0 Triple-Gewinner Manchester City in die Knie gezwungen. Der vermeintliche Ausgleich durch Havertz (90.+1) zählte wegen eines Handspiels nicht. Liverpool war in der englischen Premier League auch im neunten Spiel in Folge ohne Niederlage geblieben. Harvey Elliott (90.+2) erzielte das späte Siegtor für die Mannschaft von der Anfield Road.

Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta (57., Foulelfmeter) hatte einen an ihm selbst verursachten Strafstoß zur Führung für Crystal verwandelt. Liverpool-Stürmerstar Mohamed Salah (76.) traf mit seinem 200. Tor für die Reds zum Ausgleich, zuvor hatten die Gastgeber Jordan Ayew per Gelb-Roter Karte (75.) verloren. Postwendend nutzte Liverpool die Überzahl zum Ausgleich.

Salah ist der fünfte Liverpool-Spieler, der in allen Wettbewerben die Marke von 200 Treffern für die Reds erreichte. Noch erfolgreicher waren Ian Rush (346), Roger Hunt (285), Gordon Hodgson (241) und Billy Liddell (228). "Das Wichtigste war unser Sieg heute, natürlich ist es ein großartiges Gefühl. Ich sehr glücklich über das Erreichen dieser Marke", sagte Salah. Liverpool hat jetzt 37 Punkte auf dem Konto, Arsenal weist 36 Zähler auf. Villa erzielte 35 Zähler.

Rekordmeister Manchester United, am Dienstag Gegner von Bayern München in der Champions League, geriet unterdessen daheim gegen AFC Bournemouth mit 0:3 (0:1) unter die Räder. Es dürfte ungemütlich für Teammanager Erik ten Hag werden. "Natürlich bin ich genervt und enttäuscht", sagte der Niederländer, "ich denke, dass wir als Kader nicht gut genug sind, und wir müssen daran arbeiten, das zu verbessern."

