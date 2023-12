Nuno Espirito Santo war zuletzt in Saudi-Arabien tätig

Foto: AFP/SID/SAFIN HAMID

Der Premier-League-Klub Nottingham Forest hat wie erwartet den Portugiesen Nuno Espirito Santo als neuen Teammanager verpflichtet. Der 49-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2026 und folgt auf den am Dienstag entlassenen Steve Cooper. Das gab der zweimalige Europapokalsieger der Landesmeister bekannt.

Santo wird seinen Einstand im Ligaspiel am Samstag (16.00 Uhr) gegen den AFC Bournemouth geben. Nottingham hat in den jüngsten sechs Ligapartien nur einen Punkt geholt und ist auf Tabellenplatz 17 abgestürzt. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch fünf Punkte.

Der neue Coach war zuletzt in Saudi-Arabien für Al-Ittihad tätig, wo er in der vergangenen Saison die Meisterschaft feierte. Im November wurde er entlassen. In der Premier League trainierte Santo bereits die Wolverhampton Wanderers, denen er zum Aufstieg dorthin verhalf, und Tottenham Hotspur.

Cooper (44) hatte sein Amt beim damaligen Tabellenletzten der 2. Liga im September 2021 angetreten und Nottingham über die Play-offs nach 23 Jahren Abwesenheit zurück in die höchste Spielklasse geführt. Dort gelang in der vergangenen Saison als Tabellen-16. der Klassenerhalt.

© 2023 SID