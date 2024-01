Dank starker Joker und eines Doppelschlags binnen dreier Minuten hat sich der FC Liverpool im Halbfinal-Hinspiel des League Cups eine komfortable Ausgangslage erarbeitet. Die ausgedünnte Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang an der Anfield Road den FC Fulham um DFB-Nationalkeeper Bernd Leno mit 2:1 (0:1). Damit reisen die Reds am kommenden Mittwoch mit Rückenwind zum Rückspiel im Craven Cottage.

Erzielte den Siegtreffer: Cody Gakpo

Foto: AFP/SID/Paul ELLIS

Mit der ersten Torchance sorgte Willian (19.) für die Führung der Gäste, die in der Folge auf Augenhöhe agierten und den Vorsprung nicht unverdient mit in die Kabine nahmen. Doch nach dem Seitenwechsel drehten Curtis Jones (68.) und Joker Cody Gakpo (71.) die Partie, beide Male auf Zuspiel des eingewechselten Darwin Nunez.

Klopp hatte personell rotieren müssen. So fehlt unter anderem Topstürmer Mo Salah wegen des Afrika-Cups, während Vizekapitän Trent Alexander-Arnold aufgrund einer am Sonntag erlittenen Knieverletzung vorerst ausfällt. Zudem erhielt Stammkeeper Alisson eine Verschnaufpause.

