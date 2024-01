Die Meldung kommt überraschend! Jürgen Klopp, seit Oktober 2015 Cheftrainer, respektive Teammanager beim Kult-Klub FC Liverpool, wird die "Reds" zum Saisonende verlassen. Darüber informierte der 56-jährige Deutsche die Besitzer des Premier League-Klubs, im Herbst noch in einer Gruppe in der Europa League mit dem LASK aus Linz, und wandte sich hernach auch mit einer emotionalen Video-Botschaft an die Öffentlichkeit & Fans.

Jürgen Klopp am 21. Januar bei seinem 1000. Spiel als Profitrainer

Foto: FIRO/FIRO/SID

Meister in Premier League und Champions League-Gewinner mit "Reds"

Ursprünglich hatte Jürgen Klopp noch einen Vertrag bis 2026. Der ehemalige BVB-Coach übernahm das Traineramt beim FC Liverpool im Oktober 2015 und führte den Verein 2019 zum Sieg in der Champions League und 2020 zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren (zuvor letztmals 1990). Zudem gewann der gebürtige Stuttgarter die Klub-Weltmeisterschaft (2020), den FA-Cup (2022) und den englischen Ligapokal (2022).

Auch Klopps Assistenztrainer Pepijn Lijnders und Peter Krawietz werden den FC Liverpool am Ende der Spielzeit 2023/2024 verlassen. Lijnders strebe laut der Vereins-Mitteilung eine eigene Karriere als Cheftrainer an.

Klopp per Video-Botschaft über seinen unerwarteten Abgang: „Ich kann verstehen, dass das in diesem Moment für viele Leute ein Schock ist. Aber ich will versuchen, es zu erklären. Ich liebe absolut alles an diesem Verein. Aber dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt, dass ich überzeugt davon bin, dass es die richtige Entscheidung ist.“

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Entscheidung dem Klub bereits im November mitgeteilt

Jürgen Klopp weiter: „Es ist so, dass mir die Energie ausgeht. Ich wusste schon länger, dass ich das irgendwann bekannt geben muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder machen kann.

Nach all den Jahren, die wir zusammen verbracht haben und nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist der Respekt vor euch gewachsen, die Liebe zu euch gewachsen und das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit - und das ist die Wahrheit.“

Nachsatz: „Ich habe es dem Klub schon im November mitgeteilt.“