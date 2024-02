Er war beim FC Red Bull Salzburg Co-Trainer, danach Interimstrainer bei dessen Kooperationsklub FC Liefering, ehe Stationen als Cheftrainer bei der SV Guntamatic Ried, dem LASK und in der Deutschen Bundesliga ebenso erfolgreich beim VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt folgten: Oliver Glasner. Der seit vergangenen Sommer vereinslos ist und nun laut einem Bericht des „Daily Telegraph“ als heißer Kandidat bei Crystal Palace, aktuell Tabellen-15. der Premier League und wie Eintracht Frankfurt mit dem Adler als Maskottchen, gilt.

Geht Glasners Blick nach England und führt sein Weg in die Premier League?

Foto: FIRO/FIRO/SID

Glasner seit vergangenen Sommer vereinslos

Dessen aktueller Trainer Roy Hodgson unterlag mit den "Eagles" am Wochenende daheim mit 1:3 gegen den FC Chelsea London und hat nach 24 Spieltagen bei 24 Punkten auf Platz 15 noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Dem Vernehmen nach steht die 76-jährige, englische Trainerlegende beim Londoner Klub vor der Entlassung. Neben dem 49-jährigen Oliver Glasner zählt auch Ipswich-Trainer Kieran McKenna zu den Nachfolge-Kandidaten.

Seit seinem Engagement-Ende bei Eintracht Frankfurt, mit dem Klub aus "Mainhatten" gewann der Oberösterreicher 2022 sensationell den Europacup, im vergangenen Sommer wurde der Erfolgstrainer auch in der Lique 1 mit Olympique Lyon und Olympique Marseille in Verbindung gebracht. In der "Gerüchteküche" tauchte er sogar als Kandidat für den Posten des DFB-Teamchefs nach der Entlassung von Hansi Flick auf.