Breitenreiter zieht es nach England

Andre Breitenreiter wird neuer Teammanager von Huddersfield Town und damit erstmals in England arbeiten. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist vermeldete am Donnerstagabend die Verpflichtung des 50-Jährigen, der zuletzt von Juli 2022 bis zum 6. Februar 2023 in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gearbeitet hatte. Breitenreiter erhält in Huddersfield einen Vertrag bis 2026, er folgt auf Darren Moore, der im Januar entlassen worden war.

"Wir freuen uns sehr, Andre zu begrüßen", sagte Klubbesitzer Kevin Nagle. Breitenreiter erfülle das Anforderungsprofil des neuen Trainers perfekt: "Ich war sehr beeindruckt von seinem tiefen Wissen, ich freue mich darauf, zu sehen, wie er unsere talentierte Mannschaft formt."

Für Breitenreiter ist es die zweite Trainerstation außerhalb Deutschlands. Zuvor hatte er bereits in der Schweiz beim FC Zürich gearbeitet und mit dem Team die Meisterschaft geholt.

