Im Rennen um vier Titel kämpft Jürgen Klopp auf seiner Abschiedstour beim FC Liverpool mit großen Personalsorgen und muss lange auf seinen Angreifer Diogo Jota verzichten. Es werde "Monate dauern", bis der am Knie verletzte Portugiese wieder zur Verfügung stehe, sagte der deutsche Teammanager am Dienstag. Die personelle Situation sei "nicht toll", meinte Klopp.

Diogo Jota fällt beim FC Liverpool lange aus

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Neben Jota, der in den zehn Pflichtspielen seit Jahresbeginn fünf Tore erzielte und vier weitere vorbereitete, fallen in der nächsten Premier-League-Partie am Mittwoch gegen Luton Town sowie im englischen Ligapokalfinale am Sonntag gegen den FC Chelsea auch Torhüter Alisson (Muskelverletzung) und Curtis Jones (Sprunggelenk) aus. Trent Alexander-Arnold (Knie) und Dominik Szoboszlai (Oberschenkel) seien zwar "auf dem Weg zurück", aber noch nicht wieder im Mannschaftstraining. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Thiago und Joel Matip.

"Ich würde gerne hier sitzen und sagen, dass wir keine Probleme haben. Aber ganz offensichtlich haben wir welche", sagte Klopp. Zu Stürmer Darwin Nunez, der wie Jota und Jones beim 4:1 beim FC Brentford verletzt vom Feld gegangen war, wollte sich der Coach nicht konkret äußern. Liverpool ist vor dem angekündigten Abschied des ehemaligen Bundesligatrainers als Tabellenführer der Premier League auch in der Europa League und im FA Cup noch im Rennen.

The latest from the boss on Jones, Jota, Alisson, Alexander-Arnold and Szoboszlai 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) February 20, 2024

© 2024 SID