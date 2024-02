Jürgen Klopp war auf Wolke sieben, nachdem ihm seine Mannschaft den ersten Titel auf seiner Abschieds-Tournee beim FC Liverpool geschenkt hatte - und lobte vor allem seine vielen Youngster. "Ich bin mir sicher, dass die Leute dachten, als wir all die Kinder ins Spiel brachten: 'OK, das war es jetzt, sie geben auf, sie haben am Mittwoch ein Spiel.' Aber das war wirklich nicht der Fall", erklärte der deutsche Teammanager nach dem 1:0 (0:0)-Triumph im Finale des englischen League Cup gegen den FC Chelsea.

Erster Titel auf Klopps Abschieds-Tournee

"...ist der absolute Wahnsinn"

"Wir dachten, wir brauchen frische Beine. Und die Beine waren frisch, aber sehr jung. Sie haben den Job erledigt", lobte Klopp. Wegen zahlreicher Verletzungen seiner Stars musste er auf dem Weg zum Titel improvisieren. Er wurde nicht enttäuscht, Kapitän Virgil van Dijk erlöste sein Team mit einem Kopfballtor in der 118. Minute.

"Was hier passiert ist, ist der absolute Wahnsinn", sagte der scheidende Coach: "Was für eine Akademie voller Charakter. Es ist unglaublich, was passiert ist." Der 56-Jährige feierte mit dem LFC seinen insgesamt achten Titel. In der Premier League, Europa League und im FA Cup könnten weitere folgen.

Bei aller Freude übte Klopp aber erneut Kritik am engen Terminplan. "Ich liebe dieses Land bis ins Kleinste, aber der Spielplan ist nicht dafür gemacht, viel zu gewinnen", sagte er. Mit dem ehemaligen Bayern-Profi Ryan Gravenberch verlor Klopp gegen Chelsea die nächste Alternative, am Mittwoch empfängt Liverpool den FC Southampton im Achtelfinale des FA Cup.

Dann werden erneut die Improvisationskünste des Trainers gefordert sein. Schon am Sonntag musste Liverpool auf unzählige Stars wie Mohammed Salah, Darwin Nunez und Stammkeeper Alisson Becker verzichten.

"Wir haben momentan kein Team für Mittwoch. Die Jungs, die heute rein kamen, können vielleicht wieder spielen", sagte Klopp und blieb optimistisch: "Irgendwie wird es gegen Southampton ein Team in Liverpool-Trikots geben."

