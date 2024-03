Rummenigge glaubt nicht an eine lange Klopp-Auszeit

Foto: AFP/POOL/SID/ROBERT MICHAEL

Karl-Heinz Rummenigge (68) rechnet mit einem schnellen Comeback von Jürgen Klopp als Trainer. "Der wird in einem Jahr spätestens wieder irgendwo auf der Bank sitzen", prophezeite der frühere Vorstandschef des FC Bayern im Podcast "TOMorrow Business & Style" und begründete seine Vorhersage so: "Wir sind ja alle verrückt, er genau so wie wir alle."

Fußball sei "eine Droge auf diesem Niveau", erläuterte Rummenigge. Zwischendurch brauche ein Top-Trainer auch mal "Abstand von dieser Droge, aber irgendwann ist die Gefahr der Rückkehr mehr als latent, das kann ich Ihnen heute schon voraussagen."

Klopp hatte kürzlich seinen Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende und eine einjährige Auszeit angekündigt. Rummenigge nannte diesen Schritt "mutig" und "ehrlich", sagte aber: "Irgendwann, und das weiß ich heute schon, wird es in ihm wieder jucken."

Joblosen Trainern, meinte Rummenigge, werde es "irgendwann langweilig - und dann wollen sie auch schnell wieder irgendeinen Topklub haben, mit dem sie die Dinge im Tagesgeschäft hoch und runter jazzen." Der Job sei "nicht nur finanziell lukrativ. Das ist ja auch etwas, was Spaß macht, wenn du mit einer Mannschaft Erfolg hast."

© 2024 SID