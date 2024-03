Jürgen Klopp trifft mal wieder auf Pep Guardiola

Foto: AFP/SID/GLYN KIRK

Jürgen Klopp hat vor seinem womöglich letzten Duell mit Pep Guardiola seinen ewigen Rivalen in höchsten Tönen gelobt. "Ich kann schlecht Trainer aus der Vergangenheit bewerten. Aber wenn ich nur auf mein Leben schaue, ist er der herausragende Manager dieser Zeit. Ich weiß, dass ich auch gut bin. Aber für mich ist er der Beste", sagte der Coach des FC Liverpool am Freitag über seinen Kollegen von Manchester City.

Klopp trifft am Sonntag im Spitzenspiel der englischen Premier League (16.45 Uhr/Sky) auf Guardiola, beide standen sich schon 2013 als Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München gegenüber. "Ich habe eine positive Bilanz gegen Pep. Keine Ahnung, wie das passiert ist", sagte Klopp angesichts von zwölf Siegen gegenüber "nur" elf des Spaniers.

Sollten Tabellenführer Liverpool und Verfolger City nicht noch im FA Cup gegeneinander gelost werden, wird das 30. Duell das vorerst letzte, da Klopp am Saisonende aufhört. "Pep hat so viele Titel geholt. Aber wenn du ihn triffst, wirkt es, als hätte er noch nichts gewonnen. Er hat noch immer diese Gier, das ist außergewöhnlich. Ich weiß das, denn ich mache denselben Job. Ich erkenne Exzellenz, wenn ich sie sehe", sagte Klopp.

Geht es nach Pokalen, hatte meist Guardiola das bessere Ende für sich. Selbst als Liverpool in der Saison 2018/19 stolze 97 Punkte holte und nur eine Niederlage kassierte, war City einen Zähler besser. "Ich war deswegen aber nie frustriert. Es waren auch ungefähr 3000 Fußballer besser als ich - und ich liebe das Spiel trotzdem noch immer", sagte Klopp.

Guardiola äußerte sich in seiner zeitgleich abgehaltenen Pressekonferenz dagegen eher defensiv. "Ich glaube nicht, dass es das letzte Duell ist, wir können noch im FA Cup gegeneinander spielen. Es war bisher immer ein Vergnügen, und das wird es auch am Sonntag werden", sagte er. Fest stehe aber: Die Partie an der Anfield Road werde "ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiges, wichtiges, wichtiges Spiel."

© 2024 SID