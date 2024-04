Dem Österreicher Oliver Glasner gelingt mit Crystal Palace ein 1:0-Coup an der legendären Anfield Road beim FC Liverpool. Nach der Niederlage im Hinspiel des Europa League-Viertelfinales am Donnerstag an gleicher Wirkungsstätte gegen Atalanta Bergamo (0:3) die nächste Pleite binnen weniger Tage für die "Reds". Für dessen deutschen Trainer Jürgen Klopp auf seiner Abschiedstour in diesem Frühjahr nun die Titelchancen einen herben Dämpfer erhielten. Manchester City zog an Liverpool vorbei, hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den nunmehr Dritten. Der ebenso einen Zähler hinter dem Zweiten FC Arsenal liegt.

Well done! Großer Tag für Oliver Glasner, dessen Matchplan an der legendärten Anfield Road aufging. Crystal Palace überrascht mit einem 1:0-Sieg bei Meister-Aspirant FC Liverpool mit Kulttrainer Jürgen Klopp.

FC Liverpool mit Chancenwucher - Chrystal mit Teufelskerl im Tor

Bei der "Palace-Pleite" verzweifelt Jürgen Klopp einmal mehr an der schwachen Chancenverwertung seiner Mannschaft. Zunächst bringt Eberechi Eze (25) die Gäste in der 14. Minute in Führung: Nach einer feinen Kombination auf der linken Seite legt Mitchell in den Rückraum zurück. Eze steht frei, trifft mit seinem siebten Ligatreffer zum 0:1. Mateta erzielt nur vier Minuten später beinahe das 0:2, Robertson klärt aber noch auf der Linie.

Dann beginnt der Liverpooler Sturmlauf! Das Team des 56-jährigen Deutschen beweist Moral, wehrt sich gegen den Rückstand. Vor allem in der Schlussphase erspielt sich der FC Liverpool Großchancen im Minutentakt. Crystal Palace wankt, doch fällt nicht.

Entweder scheitern die Liverpooler Spieler am eigenen Unvermögen – oder am überragenden Gäste-Goalie Dean Henderson (27). Nunez, Jota, Salah – nahezu alle Offensiven der Reds vergeben eine Top-Möglichkeit.

So holt Ex-Frankfurt- und -VfL Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner (49) bei seinem neuen Klub den zweiten Sieg im siebten Spiel und ist jetzt Tabellen-14.!

Fotocredit: IMAGO/Shutterstock