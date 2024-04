Jürgen Klopp hofft auf Patzer der Konkurrenz

Foto: AFP/SID

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im Meisterschaftsrennen den nächsten Dämpfer erhalten und kaum noch Chancen auf den Titel. Beim Auswärtsspiel gegen West Ham United reichte es für die Reds nur zu einem 2:2 (0:1). Damit können am Sonntag sowohl Manchester City, zu Gast bei Nottingham Forest (17.30 Uhr), als auch Tabellenführer FC Arsenal im Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur (15.00 Uhr/beide Sky) mit Siegen den Abstand auf vier beziehungsweise fünf Punkte vergrößern. ManCity hat zudem noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

"Ich bin nicht in der Stimmung, über den Titel zu sprechen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen, und das haben wir nicht getan", sagte Klopp bei TNT Sports: "Das Unentschieden verbessert unsere Situation nicht. Werden City und Arsenal zwei oder drei Spiele verlieren? Ich glaube nicht, nein."

Liverpool mühte sich gegen tiefstehende Londoner, kam aber im ersten Durchgang nicht zu einem Treffer - lediglich den Pfosten traf Luis Diaz in der 40. Minute. Jarrod Bowen brachte das Heimteam kurz darauf (43.) mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel (48.) besorgte Andy Robertson den Ausgleich für Liverpool. Ein Eigentor brachte die 2:1-Führung für Liverpool: Tomas Soucek wollte einen abgefälschten Schuss von Cody Gakpo klären, schoss aber seinen Keeper an. Eine knappe Viertelstunde vor Ende (77.) köpfte Michail Antonio den Ausgleich für West Ham.

Kurz vor Schluss (81.) brachte Klopp Mohamed Salah von der Bank. Der Stürmer schien wütend auf seinen Teammanager zu sein, gestikulierte in seine Richtung und musste von Mitspieler Darwin Nunez beruhigt werden. Salah sagte nach dem Spiel dazu: "Wenn ich jetzt spreche, dann brennt es hier". Auf Nachfrage zur Situation sagte Klopp, dass sie in der "Kabine gesprochen hätten" und für ihn "die Sache erledigt" sei.

