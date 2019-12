LaLiga: FC Barcelona - Real Madrid 0:0 | DAZN Highlights

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 11:05

Am Mittwochabend war es endlich soweit. Der Clásico zwischen Barca und Real stand auf dem Programm. In Halbzeit eins hatte Real Madrid deutlich mehr vom Spiel und kam auch zu einigen guten Abschlüssen. Nach einer gewissen Zeit zeigte dann auch der FC Barcelona seine Gefährlichkeit im Angriff. Nach 72 Minuten jubelten bereits viele Real-Fans über das Tor von Gareth Bale, doch Passgeber Mendy stand hauchdünn im Abseits. So ging der Clásico diesmal torlos zu Ende.

Der Clásico endete torlos

Primera Division live

