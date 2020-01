Details Montag, 06. Januar 2020 16:25

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid reist ohne seine zwei Star-Spieler Karim Benzema und Gareth Bale zum Supercopa nach Saudi-Arabien. Wie die Königlichen am Montag mitteilten, leidet Benzema an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Bale hat sich eine Infektion der oberen Atemwege zugezogen. Jetzt Fußballreise buchen!

Benzema fällt wegen einer Muskelverhärtung aus

Im Halbfinale der Supercopa trifft Real am Mittwoch (20.00 Uhr) auf den FC Valencia. Der zweite Teilnehmer des Finals (12. Januar) wird in der Partie zwischen Titelverteidiger und Supercopa-Rekordsieger FC Barcelona und Atletico Madrid am Donnerstag (20.00 Uhr) ermittelt.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten