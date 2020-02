LaLiga: Real Madrid - Celta Vigo 2:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Montag, 17. Februar 2020 10:39

Real Madrid wollte gegen Celta Vigo den Drei-Punkte-Vorsprung auf den FC Barcelona wieder herstellen. Doch die Gäste jubelten bereits nach sieben Minuten über die 0:1-Führung durch Fedor Smolov. Die Königlichen hatten aber danach alles im Griff und kombinierten teilweise sehenswert. Doch erst in Minute 52 ließ Toni Kroos die Real-Fans über das 1:1 jubeln. In der 65. Minute versenkte Sergio Ramos einen Elfmeter zum 2:1 für die Madridista. Der in Minute 83 eingewechselte Santi Mina schockte Real aber mit seiner zweiten Ballberührung und dem 2:2-Ausgleich (85.). Damit liegt Real nur noch einen Punkt vor dem Erzrivalen aus Barcelona.

2:2 - Die Celta Spieler konnten es selbst kaum gauben

Primera Division live

