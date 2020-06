Der spanische Fußball-Traditionsklub Betis Sevilla, Verein des Ex-Dortmunders Marc Bartra, hat sich in der Nacht zum Sonntag von Trainer Rubi getrennt. Am Samstagabend hatten die Andalusier 0:1 bei Athletic Bilbao verloren und rangieren nur im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Betis Sevilla trennt sich von Trainer Rubi

Die sportliche Verantwortung übernimmt Alexis Trujillo, der bisher als sportlicher Leiter bei Betis tätig gewesen war. Der Klub war in dieser Saison den eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden und konnte in den letzten 14 Partien in La Liga nur zweimal gewinnen. Bartra war im Januar 2018 vom BVB zu Betis gewechselt.

SID