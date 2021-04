Atletico Madrid muss in den kommenden Wochen auf Stürmerstar Luis Suarez verzichten. Wie der Tabellenführer der spanischen Primera Division mitteilte, zog sich der Uruguayer im Mittwochstraining eine Muskelverletzung im linken Bein zu. Über die mögliche Ausfallzeit machte der Verein zunächst keine Angaben.

Für das Ligaspiel gegen Betis Sevilla am kommenden Sonntag wäre Suarez wegen einer Gelbsperre ohnehin ausgefallen. In der laufenden Saison erzielte der 34-Jährige in 26 Ligaspielen bislang 19 Tore.

SID