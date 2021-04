Ohne den am Knie verletzten Rechtsaußen Lucas Vazquez tritt Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp an. Das Hinspiel hatte Madrid mit 3:1 gewonnen.

Lucas Vazquez fällt verletzungsbedingt aus

Vazquez war im Clasico gegen den FC Barcelona (2:1) kurz nach seiner Vorlage zum 1:0 durch Karim Benzema in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Real teilte am Sonntag mit, der 29-Jährige leide an einer Bänderdehnung im linken Knie. Spanische Medien spekulierten bereits über das vorzeitige Saisonende für Vazquez.

Sein Ausfall vergrößert die Sorgen von Real-Trainer Zinedine Zidane, der in Liverpool zudem auf die verletzten Sergio Ramos, Raphael Varane und Dani Carvajal verzichten muss.

SID