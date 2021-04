Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid auch am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) im Punktspiel gegen Betis Sevilla fehlen. Das sagte Real-Trainer Zinedine Zidane auf der Pressekonferenz am Freitag. Wegen muskulärer Probleme hatte Kroos bereits am Mittwoch das Ligaspiel beim FC Cadiz (3:0) verpasst. Ob der Mittelfeldstratege für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den FC Chelsea wieder eine Option sei, ließ Zidane offen.

Toni Kroos fällt wegen muskulärer Probleme aus

Kroos verpasst damit das dritte Punktspiel in Folge. Beim 0:0 beim FC Getafe am vergangenen Sonntag hatte der Weltmeister von 2014 die gesamten 90 Minuten auf der Bank gesessen.

SID