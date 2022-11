Eduardo Coudet ist nicht länger Trainer bei Celta Vigo

Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo hat seinen Trainer Eduardo Coudet entlassen. Der Argentinier musste nach zwei Jahren am Mittwoch seinen Platz räumen, die Galicier stellten umgehend den Portugiesen Carlos Carvalhal als Nachfolger vor.

Der 56-Jährige war zuletzt bei Al-Wahda in Abu Dhabi nach nur vier Spielen gefeuert worden. Zuvor trainierte er in seiner Heimat zwei Jahre lang Sporting Braga. Celta Vigo, Tabellenelfter der Vorsaison, liegt in der 20er-Liga nach zwölf Spieltagen auf dem 16. Platz. Carvalhal wird sein Debüt am Samstag gegen CA Osasuna geben.

