Der deutsche Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid bei seiner Rückkehr zum Sieg verholfen und den Negativtrend in La Liga gestoppt. Der 32-Jährige, der zuletzt wegen der ersten Gelb-Roten Karte seiner Karriere gesperrt gefehlt hatte, bereitete beim 2:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Cadiz den Führungstreffer für das Team um David Alaba durch Eder Militao (40.) vor und legte später mit einem fulminanten Schuss (70.) nach. Lucas Perez (81.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Durch den ersten Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Ligapartien in Folge rückten die Königlichen im letzten Spiel vor der WM-Pause wieder bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter FC Barcelona heran. Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte am Tag seiner WM-Nominierung weiter wegen einer Hüftverletzung im Kader des Champions-League-Siegers.

