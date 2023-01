David Alaba spricht über Teamkollegen Toni Kroos (r.)

Der langjährige Bayern-Profi David Alaba hofft, dass sich Teamkollege Toni Kroos für eine Fortsetzung seiner Laufbahn bei Real Madrid entscheidet. "Gefühlt ist er noch meilenweit weg von einem Karriereende", sagte der Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft der Bild am Sonntag. 2014er-Weltmeister Kroos habe "eine herausragende Rolle innerhalb der Mannschaft, auf und neben dem Platz".

Defensivspieler Alaba, der Ende Dezember zum neunten Mal als Fußballer des Jahres seines Heimatlandes ausgezeichnet wurde, ist überzeugt, dass Kroos "noch ein paar Jahre im Tank" habe, "ohne Frage". Der Vertrag von Kroos (33) bei den Königlichen läuft im Sommer aus, einen Wechsel hatte er zuletzt bereits ausgeschlossen.

Auch sich selbst traut der 30-Jährige noch viele Jahre auf internationalem Topniveau zu. "Ich spiele seit meinem 17. Lebensjahr auf diesem Niveau. Das merke ich jetzt", sagte er: "Viele Faktoren kommen zusammen, ich habe mich nie besser gefühlt."

Mit Real muss Alaba Mitte Februar im Champions-League-Achtelfinale in der Neuauflage des vergangenen Endspiels gegen den FC Liverpool bestehen, die Aufgabe werde "brutal schwer". Zudem lobte er Nationaltrainer Ralf Rangnick: "Er hat eine Philosophie, die er uns mitteilt – und die uns sehr guttut." Österreich stecke derzeit "in einer Phase, in der wir unsere Ansprüche höher stecken und diesen Zielen voll motiviert nachjagen".

