Real Madrid hat im spanischen Meisterkampf eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Königlichen verloren überraschend 0:1 (0:1) bei RCD Mallorca und liegen weiter 5 Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalanen können ihren Vorsprung am Sonntagabend (21.00 Uhr) gegen den FC Sevilla ausbauen. ÖFB-Teamspieler David Alaba hat nach fast einmonatiger Verletzungspause sein Comeback gegeben, den Rückschlag von Real Madrid im Rennen um den spanischen Meistertitel aber nicht verhindern können.

Real lässt im Titelkampf wichtige Punkte liegen

Alaba in Schlussphase bei Stand von 0:1 eingewechselt

David Alaba hatte sich am 7. Jänner gegen Villarreal eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn zu einer vierwöchigen Pause zwang. Am Sonntag kam er beim Stand von 0:1 knapp 20 Minuten vor Spielende für Dani Ceballos aufs Feld, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Ein Eigentor von Nacho (13.) brachte Real um DFB-Nationalspieler Toni Rüdiger auf die Verliererstraße. Die größte Ausgleichschance vergab der gebürtige Mallorquiner Marco Asensio (60.), der per Foulelfmeter an Torwart Predrag Rajkovic scheiterte.

Torhüter Courtois bei Aufwärmen verletzt

3 Tage vor dem Halbfinale bei der Klub-WM am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Al-Ahly aus Ägypten verzichtete Trainer Carlo Ancelotti zunächst auf Toni Kroos, den angeschlagenen Karim Benzema, Luka Modric und David Alaba. Beim Aufwärmen verletzte sich überdies Torwart Thibaut Courtois.

Madrid gab ein erschreckendes Bild ab, erspielte sich keine einzige echte Torchance in der ersten Hälfte. Nach einem Zuspiel von Rüdiger kam Vinicius Junior gegen Rajkovic zu Fall, doch Asensio ließ die Gelegenheit vom Punkt liegen.

Auch die Hereinnahme von Modric, Kroos und Alaba änderte nichts mehr an der dritten Saisonpleite des Champions-League-Siegers in La Liga. Rüdiger vergab in der Nachspielzeit per Kopf.

