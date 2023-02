Vier Tage nach der 5:2-Gala in der Champions League beim FC Liverpool hat sich Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid mit einem 1:1 (0:0) im Derbi madrileno gegen Atletico zufriedengeben müssen. Jose Maria Gimenez (78.) erzielte das Führungstor für die Gäste, Alvaro (85.) gelang noch der Ausgleich.

Das Derbi madrileno endet 1:1

Foto: AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Mit 52 Punkte verkürzten die Königlichen zwar den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona zumindest für einen Tag auf sieben Zähler, doch am Sonntag kann Barca bei UD Almeria (18.30 Uhr/DAZN) den Vorsprung noch ausbauen.

Atletico belegt mit 42 Zählern den vierten Tabellenplatz in La Liga. Ab der 64. musste Atletico nach der Roten Karte für Angel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Antonio Rüdiger in Unterzahl spielen.

In der Anfangsformation von Real stand neben Rüdiger auch Rio-Weltmeister Toni Kroos, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde. Der Ex-Münchner David Alaba fehlte aufgrund einer Muskelverletzung.

Es war bereits das dritte Duell der beiden Madrid-Erzrivalen in dieser Saison. Das Hinspiel hatte Real mit 2:1 gewonnen, auch im Pokal-Viertelfinale (3:1 n.V.) hatten die Königlichen das bessere Ende für sich behalten.

🗣️ @thibautcourtois: "The result doesn't mean much to us."#RealMadridAtleti pic.twitter.com/uNiJXSw0j9