Mit dem ersten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft seit 3 Wochen hat Real Madrid den Druck auf Tabellenführer FC Barcelona etwas erhöht. Die Mannschaft um den früheren deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann 3:1 (2:1) gegen Espanyol Barcelona und rückte als Tabellenzweiter bis auf 6 Punkte an den Erzrivalen heran. Barca kann jedoch am Sonntag wieder für den bisherigen Vorsprung sorgen.

Mit 3:1 setzt sich Real gegen Espanyol durch

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Vinicius Junior (22.), Eder Militao (39.) und Marco Asensio (90.+3) trafen am Samstag für Real. Die Gäste waren früh durch den früheren Bundesligaprofi Joselu (8.) in Führung gegangen. Bei Real wurde der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 74. Minute eingewechselt.

Madrid hatte zuletzt zweimal gepatzt und nur Unentschieden gegen Betis Sevilla sowie Atletico Madrid geholt. Am Mittwoch geht es für die Königlichen im Achtelfinale der Champions League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), das Hinspiel hatte Madrid 5:2 gewonnen.

