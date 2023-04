Es war - wie berichtet - der Skandal am Wochenende und alles andere als "majestätisch", was einer der "Königlichen", respektive von Real Madrid - Federico Valverde, Mitspieler von David Alaba - nach dem Heimspiel gegen Alex Baena von Villarreal machte. Beide Profis gerieten zuvor im Januar aneinander, nachdem Baena eine widerliche Beleidigung über Valverdes Frau tätigte. Nach der 2:3-Pleite von Real am Karsamstag in der Primera División konfrontierte der Uruguayer Baena im Parkhaus des Real-Stadions Santiago Bernabeu. Dort hat Valverde sich zu einem Schlag gegen Baena hinreißen lassen.

Freunde werden sie wohl nicht mehr...! Gerieten am Samstag schon auf dem Spielfeld aneinander, ehe es in der "3. Halbzeit" im Parkhaus vom Estadio Bernabeau eskalierte zwischen dem Uruguayer Federico Valverde (Real Madrid, am Boden) und dem Spanier Alex Baena (Villarreal, re.).

Baena zeigte Real-Star Valverde an

Nun hat der Parkhaus-Skandal ein juristisches Nachspiel. Der 21-jährige Villarreal-Profi Alex Baena hat den 24-jährigen Uruguayer Federico Valverde von Real Madrid angezeigt. Dies gab der Klub an Ostern in einem Statement bekannt.

Villarreal schreibt am Sonntag: „Der Fußballspieler von Villarreal CF, Álex Baena, wurde gestern Abend (Samstag, Anm. d. Red.) angegriffen, als er nach dem Spiel gegen Real Madrid im Santiago-Bernabéu-Stadion zum Mannschaftsbus ging. Angesichts dieser Situation hat der Spieler beschlossen, eine entsprechende Beschwerde gegen den Angreifer bei der Nationalpolizei einzureichen. Einmal mehr zeigt Villarreal CF seine Ablehnung jeglicher Gewalttat und glaubt fest an die Version seines Spielers, den es während des gesamten Prozesses unterstützen wird.“

Alexa Baena bestreitet sämtliche Vorwürfe gegen sich. Nach dem Spiel postete er ein Statement auf Instagram: „Ich bin sehr glücklich über den beeindruckenden Sieg unserer Mannschaft, aber zur gleichen Zeit bin ich auch sehr traurig, über die Aggressionen, die mir nach dem Spiel entgegenschlugen.“

Zunächst ließ sich Baena offen, ob er juristische Schritte einleiten würde. Am Sonntag kam dann das Statement des Klubs. Real Madrid oder Valverde haben sich zu dem Vorfall noch nicht öffentlich geäußert.

Real Madrid trifft am Mittwoch in der Champions League im Viertelfinal-Hinspiel im Estadio Bernabeau auf den FC Chelsea London (21 Uhr/Ligaportal-Liveticker). Ob Valverde dann in der Startelf stehen wird? In den bisherigen Spielen der Königsklasse kam er außer in Leipzig, wo er verletzt fehlte, immer von Beginn an zum Einsatz.

