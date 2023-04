Real Madrid hat eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea gefeiert. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann beim FC Cadiz mit 2:0 (0:0), liegt aber noch 10 Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona zurück. Der Spitzenreiter gastiert am Sonntag beim FC Getafe. Nacho (72.) und Marco Asensio (76.) trafen für die "Königlichen", bei denen David Alaba die Partie von der Bank aus verfolgte und nicht zum Einsatz kam.

Real gewinnt gegen Cadiz

Bei Real Madrid stand DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startformation, Toni Kroos fehlte angeschlagen im Kader. Trainer Carlo Ancelotti schonte mit Blick auf die Begegnung am Dienstag in London - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - einige Stammspieler (darunter Luka Modric & David Alaba).

Der Champions League-Titelverteidiger hatte das Hinspiel am vergangenen Mittwoch gegen den FC Chelsea im Estadio Bernabeau souverän mit 2:0 gewonnen.

